Covid, Garavaglia: prossima settimana regole turismo per dopo emergenza

La prossima settimana, probabilmente già martedì, saranno stabilite "le regole post emergenza" Covid.

La conferma arriva dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha sollevato in Consiglio dei ministri il tema dell'urgenza della programmazione per il settore turistico, in modo da evitare di perdere arrivi soprattutto dall'estero a causa del quadro incerto. "Draghi ha concordato sull'urgenza" di stabilire la road map nel prossimo Cdm, ha spiegato Garavaglia.