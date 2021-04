Covid, Garavaglia: "Bisogna dare una data di ripartenza per ogni settore"

ansa

"Settore per settore bisogna dare la data di partenza". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante un evento alla scuola di formazione politica della Lega. "Ci sono attività - ha aggiunto - che possono partire domani, come il barbiere, con l'arancione. Bisogna dire adesso se, come e quando ripartono le fiere, i congressi, le strutture alberghiere. Le date servono per fare ripartire in sicurezza il settore, per non perdere tempo".