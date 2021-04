Covid, Fratelli d'Italia: "Sul coprifuoco non accetteremo prese in giro"

Italy Photo Press

Il governo "non trova il modo di uscire dall'impasse sul coprifuoco, la maggioranza sta ancora litigando". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, parlando della riformulazione dell'ordine del giorno sul coprifuoco che il governo vorrebbe proporre al partito. "Sentiremo qual è la proposta, se la formula fosse 'l'impegno a valutare' sarebbe una presa in giro che non possiamo accettare", ha aggiunto.