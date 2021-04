Covid, Franceschini: "Allo studio un nuovo protocollo show dal vivo"

ansa

Il ministero della Cultura sta lavorando a un nuovo protocollo per lo spettacolo dal vivo, che consenta lo svolgimento in sicurezza di eventi con un numero di spettatori in presenza più ampio rispetto all'estate scorsa, quando furono ammessi show con 200 persone al chiuso e mille all'aperto. Il ministro Dario Franceschini ha scritto già il 29 marzo al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere un incontro con il Cts sulle nuove misure.