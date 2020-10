Covid, fonti Palazzo Chigi: no chiusure locali o restrizioni su orari

"Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco". E' quanto dicono fonti di palazzo Chigi rispetto alle indiscrezioni sul nuovo Dpcm in arrivo per fronteggiare l'aumento dei casi di coronavirus in Italia.