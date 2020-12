Covid, Fontana: su vaccini antinfluenzali pronto assumermi responsabilità

IPA

Sulla difficoltà di reperire i vaccini per l'influenza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è pronto ad assumersi "in prima persona" tutte le responsabilità derivanti da un acquisto "a trattativa privata, superando l'obbligo della gara pubblica". E' questo il senso della lettera che il governatore, tramite i suoi legali, ha inviato alla procura di Milano per portarla "a conoscenza" dello stallo nell'acquisto dei vaccini.