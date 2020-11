Covid, Fontana: non sono contrario a zona rossa ma valutare dati aggiornati

Ansa

Attilio Fontana torna sulla polemica circa i dati utilizzati per la valutazione del rischio Covid in Lombardia. "Io non ho detto che non volevo accettare la zona rossa: tutte le settimane si fanno valutazioni e io pretendevo che venisse fatta la valutazione anche di questa settimana - ha spiegato -. Poi se siamo in un momento drammatico, da zona rossa è giusto che si stia in zona rossa".