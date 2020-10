Covid, Fontana: contrasteremo ogni ipotesi di nuovo lockdown

Ansa

"Noi contrasteremo", ogni ipotesi di un altro lockdown, "perché ho detto e ripetuto che il nostro Paese in questo momento non può permettersene un altro". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, precisando: "Il virus in questo momento si sta ripresentando, oggi avremo un incontro con il governo e quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown, che non sarebbe economicamente sopportabile".