Covid, Draghi: "Vaccini sono un bene comune globale, aumentare produzione"

Nella giornata in cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lancia un appello affinché vengano sospesi i brevetti sui vaccini anti-Covid, il premier Mario Draghi gli fa eco: "Bisogna abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". "I vaccini sono un bene comune globale. E' prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza", aggiunge il presidente del Consiglio, in Portogallo per partecipare al vertice Ue di sabato.