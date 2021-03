Covid, Draghi sente Von der Leyen: "Priorità accelerare sui vaccini"

LaPresse

Il premier Mario Draghi ha sentito telefonicamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al centro dello scambio di vedute è stato in particolare l'obiettivo prioritario di un'accelerazione nella risposta sanitaria europea al Covid, soprattutto per quanto riguarda i vaccini. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota. Nella telefonata sono stati inoltre discussi il Recovery Fund e la gestione europea dei flussi migratori.