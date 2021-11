Covid, Di Maio: "Non vogliamo chiudere a Natale, vaccini unica via"

Ansa

"Tutte le accelerazioni che vedrete su terze dosi e misure che possono cautelare dal Covid le faremo tutte in vista del Natale. Ce la metteremo tutta per costruire un Paese che in quel periodo possa rimanere aperto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che "l'alternativa ai vaccini e Green pass è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quel punto. Dobbiamo portare le persone che non lo hanno fatto a vaccinarsi".