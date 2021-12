Covid, Di Maio: linea dura per tutela salute ed evitare lockdown

Facebook

"La linea dura del governo contro il virus serve, da una parte, a tutelare la salute dei cittadini, dall'altra a fare ripartire l'Italia evitando nuovi lockdown", lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un post su Facebook. "La situazione all'estero dimostra che l'atteggiamento dell'Italia è stato il più prudente, e siamo riusciti a mettere il Paese in sicurezza - aggiunge-, ma ancora non è finita. Avanti così, con senso di responsabilità".