Covid, decreto su Super Green pass pubblicato in Gazzetta

Ansa

Il decreto che introduce il Super Green pass è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore dal 27 novembre. Il testo prevede tra l'altro l'estensione dal 15 dicembre dell'obbligo vaccinale al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Dal 6 dicembre al 15 gennaio si applicheranno invece le nuove norme sul Super Green pass, valido solo per vaccinati e guariti dal Covid, anche in zona bianca.