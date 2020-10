Covid, De Luca: governo perde tempo, scontenta tutti e non risolve problemi

Ansa

Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ci sono "fortissimi ritardi delle decisioni del governo fatte con la logica del 'mezzo mezzo' che scontenta tutti e non risolve problemi". "Le uniche misure non solo serie ma efficaci sono misure di carattere nazionali", ha spiegato in merito all'ipotesi di un lockdown per Napoli.