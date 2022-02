Covid, Costa: "Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass"

IPA

"Ora è certo: via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì 10 febbraio". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sottolineando che "ora siamo all'inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green pass".