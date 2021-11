Covid, convocata la Conferenza Stato-Regioni per il 2 dicembre

Ansa

E' stata convocata per il 2 dicembre la Conferenza Stato-Regioni. Intanto il commissario per l'Emergenza, il generale Figliuolo, invita gli Enti locali "a cogliere tutte le opportunità derivanti dall'impiego massivo delle risorse effettivamente impiegabili per il proseguimento della campagna vaccinale" per raggiungere l'obiettivo minimo di 4,6 milioni di dosi dal primo al 12 dicembre.