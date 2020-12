Covid, Conte: vaccini in più come Germania? Lo vieta contratto Ue

Ansa

"Perché l'Italia non si è assicurata dosi di vaccini come la Germania? Perché all'articolo 7 del contratto della commissione europea c'è il divieto di approvvigionarsi a livello bilaterale". Lo dice il premier Conte, precisando che "Italia, Francia, Germania e Olanda sono stati i primi Paesi che in modo sintonico si sono mossi per l'alleanza per i vaccini, dopo aver già preso contatti con le ditte. Abbiamo consegnato la palla alla commissione Ue".