Covid, Conte: "Servono subito ristori e un nuovo scostamento di bilancio"

Ansa

"Inutile indorare la pillola, il Covid sta dando il suo colpo di coda" ma "quando si chiedono sacrifici bisogna anche dare: il governo deve fare la sua parte e il M5s non transige su questo". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un video messaggio. "Servono interventi massicci e un nuovo scostamento di bilancio" per dare "ristori e segnali concreti di vicinanza a chi non ce la fa: la sopportazione è al limite e gli aiuti devono essere rapidi", afferma.