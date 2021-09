Covid, Conte: "Non escludo affatto introduzione obbligo vaccinale"

IPA

"Non escludiamo affatto l'obbligo vaccinale" ma "il green pass e' uno strumento a portata di mano" per completare la campagna vaccinale. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'ex premier ha poi ribadito la propria lealtà al governo Draghi: "Il M5s non pone condizioni, ha accettato di collaborare positivamente e stiamo dando una mano al Paese e alla comunità".