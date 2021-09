Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte commenta la possibile introduzione dell'obbligo vaccinale contro il Covid: "Non escludo nulla per mettere in sicurezza il Paese ma in questo momento mi sembra che non sia necessario". L'ex premier ha parlato a margine della sua visita al Salone del mobile di Milano. "Continuiamo a lavorare con il Green pass per affinarne l'utilizzo. Poi più avanti valuteremo", ha aggiunto l'ex premier.