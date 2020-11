Covid, Conte: "Lockdown generale se si rifiuta la divisione in tre fasce"

Ansa

"Nessuno ha mai messo in discussione prima il meccanismo di monitoraggio che ha portato alla divisione dell'Italia in tre fasce, rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato". Lo dice il premier Giuseppe Conte, sottolineando che "chi ci accusa di agire sulla base di discriminazioni politiche è in malafede". Sulla protesta di alcune Regioni, "non c'è alcuna volontà di penalizzare alcune aree a discapito di altre".