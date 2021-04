Covid, Conte alla Lega: "E' intollerabile fingersi all'opposizione"

ansa

"E' intollerabile fingere di essere all'opposizione per cavalcare il malcontento e al tempo stesso sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi". Lo ha scritto su Facebook Giuseppe Conte intervenendo sul nodo coprifuoco. L'ex premier ha poi aggiunto: "Cosa faranno i ministri leghisti? Bisogna scegliere da che parte stare: se da quella di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere l'incendio".