Covid, la Lega chiede commissione d'inchiesta su gestione emergenza

Sull'emergenza Covid la Lega ha chiesto di aprire una commissione d'inchiesta per valutare l'operato del governo Conte II.

"Chiarezza sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Italia. Nella scorsa legislatura, la Lega per prima ha presentato una proposta di legge, a mia prima firma, per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo Conte II. Ora, l'abbiamo ripresentata", ha detto il deputato Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario della proposta di legge. "Bene FdI che, a quanto si apprende, sarebbe intenzionata a presentare una proposta con le medesime finalità", ha aggiunto.