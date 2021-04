Covid, Cisl: "Non basta fissare data per dare attenzione a scuola" 

Ansa

"Se la decisione della riapertura generalizzata il 26 aprile dev'essere letta come un segnale di attenzione del governo alla scuola, allora forse è il caso di dire che quell'attenzione dovrebbe tradursi in qualcosa di più che il fissare una data". Così la Segretaria Cisl Scuola, Maddalena Grassi, sottolineando come siano necessari interventi quali il "tracciamento e la fornitura di dispositivi adeguati".