Covid, Cdm approva dl Festività: non c'è l'obbligo di vaccino nella P.a.

IPA

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle Festività. Nel testo non c'è l'obbligo di vaccino per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. Perplessità sulla misura sarebbero state espresse da diversi ministri, a partire da quelli del M5s.