Covid, Bonaccini: "Evitare che Natale sia un liberi tutti"

Ansa

In merito a un'ipotesi di allentamento delle misure anti-Covid in vista del Natale, il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini invita alla prudenza. "Da un lato occorre evitare che non diventi anche pandemia economica e sociale - ha detto - ma certamente dobbiamo evitare il tana liberi tutti perché siamo ancora dentro la curva pandemica".