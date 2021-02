Covid, Bonaccini: chiesto ristori sulla base del fatturato

Ansa

Nel nuovo Dpcm potrebbe essere inserito come parametro per ottenere i ristori non il codice Ateco relativo all'attività, ma la percentuale di fatturato persa a causa della crisi dovuta al coronavirus. E' quanto ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini: "Abbiamo chiesto che nel prossimo decreto ristori non si vada più per codici Ateco, ma per percentuali di fatturato".