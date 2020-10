Covid, Boccia: "Misure restrittive delle Regioni hanno l'ok del governo"

Ansa

"L'unità tra Stato e Regioni è essenziale. Non servono fughe in avanti se poi determinano disorientamenti nell'opinione pubblica. Ribadisco che ogni misura di intervento su scala territoriale necessaria a restringere le misure nazionali ha il sostegno pieno del governo". Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, in merito alle nuove restrizioni introdotte dopo il forte incremento di casi coronavirus in Italia.