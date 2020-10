Covid, Boccia alle Regioni: lavoriamo insieme sul prossimo decreto

LaPresse

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, invita le Regioni a lavorare "insieme" all'esecutivo sul prossimo decreto in materia Covid. "E' evidente a tutti che abbiamo il dovere di tutelare al massimo lavoro e scuola. Lavoriamo in questi giorni per limitare al massimo i contagi in tutti gli altri contesti", ha spiegato. "Rafforziamo sempre più la leale collaborazione tra Stato e Regioni", ha aggiunto.