Covid, Bertolaso: "Priorità sono le terze dosi per la fascia 12-16 anni"

Ansa

"Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio e soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula". A dirlo è il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, secondo cui è sulla scuola che si gioca la sfida decisiva contro il virus. La priorità, spiega, sono le terze dosi per la fascia di età 12-16 anni "che ha un picco di positivi: mi chiedo cosa aspettino Aifa e Ema ad autorizzare il booster".