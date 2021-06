Covid, Silvio Berlusconi: "L'Italia sta ripartendo, ora tagliare le tasse"

Finalmente possiamo vedere un po' di luce in fondo al tunnel", aggiunge Berlusconi al Giornale. Ora "il tema decisivo per il futuro del Paese è la questione fiscale". Senza "fare cose importanti anche in materia di giustizia e di fisco non si esce dalla crisi", cosi' come "non si prendono i miliardi del Recovery Plan". "Nei giorni scorsi abbiamo presentato un grande progetto d riforma fiscale, perché se l'Italia esce dall`emergenza sanitaria grazie ai vaccini, non esce dall'emergenza economica se non ripartono l`occupazione e i consumi e se le aziende non tornano a fare utili - ha rimarcato l'ex presidente del Consiglio - tutto questo non accadrà mai se il 60% della ricchezza prodotta viene incamerato dallo Stato con le tasse".

Sto migliorando, riprendo l'attività lavorando da casa - "I miei medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa. La prima cosa che voglio dire a voi e a tutti gli italiani è un grazie dal profondo del cuore per l'attenzione e la partecipazione che ho avvertito intorno a me in questi mesi difficili. La solidarietà - dice Berlusconi - e l'affetto che mi sono stati espressi da tanti italiani mi hanno non soltanto commosso, ma mi hanno dato la forza di affrontare una strada difficile: quella con le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo".