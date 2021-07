Covid, Berlusconi: "Chi non si vaccina accetti le limitazioni"

"Quella che l'Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici del futuro come la prima grave crisi mondiale del Ventunesimo secolo, forse la prima in assoluto nella storia ad avere caratteristiche globali". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che prende una posizione netta sul tema dei vaccini: "A nessuno si può imporre il vaccino, ma chi decide di non vaccinarsi deve accettare le limitazioni che ne derivano".