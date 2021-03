Covid, Anci: "Si chiudono le scuole e si incoraggia la movida, non va"

lapresse

"Con una mano si chiudono le scuole e con l'altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi". E' quanto afferma il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commentando le misure contenute nel nuovo Dpcm anti-Covid. "Le uniche misure di restrizione sembrano riguardare le lezioni in presenza. Così non va", aggiunge.