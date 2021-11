Covid, alle 11 cabina regia poi Cdm per super Green pass

Ansa

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato per questa mattina alle 11 la cabina di regia per valutare le nuove misure per fronteggiare la quarta ondata di Covid. Subito dopo si terrà il Cdm, chiamato a esaminare e dare il via libera al nuovo decreto che dovrebbe contenere, tra l'altro, dalla norma sul super Green pass alla vaccinazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori.