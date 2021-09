Covid, alla Camera il Green pass sarà obbligatorio per tutti

ansa

Per accedere alla Camera dei deputati il Green pass sarà obbligatorio per tutti: dipendenti della Camera e dei Gruppi parlamentari, collaboratori dei deputati, giornalisti, dipendenti delle imprese appaltatrici, rappresentanti del governo, senatori ed ex parlamentari. E' stato deciso dai capigruppo di Montecitorio. Il costo dei tamponi, necessari per chi non è vaccinato, sarà a carico del Fondo di solidarietà alimentato dai loro contributi.