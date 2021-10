Cottarelli: "Chi fa figli vada in pensione prima, serve meccanismo premiante"

ansa

"Servirebbe un meccanismo premiante: chi fa figli vada in pensione prima”, così l'ex commissario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, ha lanciato la sua proposta per contrastare la crisi demografica con un tweet nel quale commenta i dati Istat sul calo delle nascite del 2021: "Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani" e di conseguenza, questi ultimi, saranno obbligati "a ritardare il pensionamento".