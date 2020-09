Costituzione, Pd: "Presentiamo una proposta di riforma organica"

"Il Partito democratico presenterà in Parlamento, alla Camera e al Senato, una proposta di riforma costituzionale per rafforzare l'impronta riformista dell'attuale maggioranza di governo". Lo ha annunciato il partito in una nota, aggiungendo che l'obiettivo è quello di ottenere "due risultati: l'ottimizzazione e razionalizzazione della forma di governo parlamentare e il superamento del bicameralismo paritario con le sue anomalie e storture".