Cospito, Foti (FdI): Delmastro e Donzelli restano al loro posto | Conte: mozione M5s per revoca incarico Delmastro

"Chiediamo le dimissioni di Donzelli da vicepresidente del Copasir e la revoca delle deleghe a Delmastro, anzi le diamo per scontate, e per questo riteniamo indecente il suo intervento in cui non ha detto nulla, confermando l'imbarazzo delle sua maggioranza e del governo di cui fa parte, ma la sua reticenza ha il sapore della complicità", aveva chiesto in precedenza la vicecapogruppo del M5s alla Camera, Vittoria Baldino, intervenendo in aula nel dibattito sull'informativo del Guardasigilli Carlo Nordio sul caso Cospito.

Faraone (Azione-Iv): "Delmastro e Donzelli si dimettano"

"Un sottosegretario che diffonde informazioni delicate apprese in forza del suo ruolo non può stare in quel posto un minuto di più né un parlamentare che non sa gestire quelle stesse informazioni può fare il vice-presidente del Copasir. Per questo chiediamo le dimissioni di entrambi", ha rincarato la dose Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva. "I silenzi del ministro Nordio hanno parlato più di tante parole per giudicare il comportamento del suo sottosegretario Dalmastro e del deputato Donzelli. D'altronde, anche le loro assenze in Aula parlano. Noi esprimiamo al ministro la nostra solidarietà perché il vero problema è il suo: il partito che dovrebbe sostenerlo e il suo sottosegretario l'hanno di fatto contraddetto più volte. Con il garantismo che la guida, Fdi e il suo sottosegretario non c'entrano nulla. In più, Donzelli ha usato le intercettazioni come clava contro gli avversari politici e, in questo modo, è lui ad aver fatto da megafono ai messaggi di terroristi e mafiosi", ha concluso.