Corteo sovranisti, Di Maio preoccupato: non vogliono bene all'Italia

Il corteo dei leader sovranisti a Milano, promosso da Matteo Salvini, preoccupa Luigi Di Maio che, rispondendo a un giornalisti, ha dichiarato le sue perplessità "non solo per la deriva ideologica, ma anche perché i sovranisti sono quelli che hanno chiesto all'Italia l'austerity. Non vogliono bene all'Italia e, se non ci vogliono bene, non ne abbiamo bisogno".