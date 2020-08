Coronavirus, Zingaretti: "Chi dice no a mascherine mette a rischio vite"

"Chi per raccattare consenso dice agli italiani di togliersi la mascherina, si augura che riesploda la pandemia. Per 4 voti non gli interessa di mettere a rischio la vita delle persone che rischiano di ammalarsi e morire, come sta accadendo in tutti i Paesi dove si è abbassata la guardia". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, riferendosi implicitamente a Matteo Salvini.