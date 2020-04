Coronavirus, Toti: "Su Fase 2 non c'è potestà esclusiva del governo"

Il governatore della Liguria Giovanni Toti invita il governo a lasciare mano libera alle Regioni nella gestione della Fase 2. "Pretendiamo che le linee guida possano essere interpretate dalle Regioni secondo i poteri costituzionali - ha detto in un intervento radiofonico -. Non c'è una potestà esclusiva del governo di dettare le regole in tutta Italia, esiste un Titolo V della Costituzione che prevede che cosa può fare l'uno e che cosa può fare l'altro".