Coronavirus, Tajani: "Sul Recovery Fund l'Europa faccia in fretta"

Sul Recovery Fund contro il Covid19 "l'Europa faccia in fretta". La richiesta arriva dal vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, secondo il quale "in aggiunta ai fondi della Banca centrale europea, serve altra liquidità per imprese, famiglie e lavoratori. Ora servono coraggio e ambizione". Tajani invita quindi la Commissione europea a seguire "le proposte votate da Forza Italia e dal Ppe al Parlamento europeo per contrastare la pandemia".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui