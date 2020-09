Coronavirus, Speranza: "Settimana dopo settimana test migliori e più rapidi"

"Per l'arrivo di vaccini e cure efficaci serviranno ancora mesi", ma sul fronte dei test "settimana dopo settimana ne abbiamo di migliori e più rapidi". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in commissione Sanità al Senato. "E' passato un mese e mezzo da quando abbiamo cominciato a usarli e ci sono numeri significativi sull'affidabilità. Stiamo cominciando a pensare di estenderne l'uso alle scuole".