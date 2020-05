Coronavirus, Speranza: più che raddoppiati i letti in terapia intensiva

"L'Italia rafforza gli ospedali: dai 5.179 posti letto in terapia intensiva prima della crisi coronavirus ora si passa a 11.091 posti. Più 115%". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, precisando che si tratta di una scelta "non solo dettata dall'emergenza". E ha aggiunto: "Mettiamo 192 milioni di euro per differenziare gli ingressi in Pronto soccorso e le ambulanze. Dobbiamo essere pronti all'ipotesi di una seconda ondata di Covid". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui