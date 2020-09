Coronavirus, Speranza: "Non abbassare la guardia" 

"Non bisogna dare nulla per scontato. Com'è noto il Covid continua ad avere numeri significativi, quindi guai ad abbassare la guardia". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Abbiamo mesi in cui dobbiamo ancora resistere in vista di un vaccino sicuro e cure sicure. In questi mesi dovremo ancora rispettare le regole, quindi l'utilizzo della mascherina e il distanziamento di almeno un metro", ha aggiunto.