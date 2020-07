Coronavirus, Speranza: libertà non è diritto di far ammalare gli altri

"Non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri". Lo ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'invito a "non abbassare le difese" contro il coronavirus. "Imparare a convivere con il virus non vuol dire comportarsi come se il Covid fosse scomparso", ha aggiunto Speranza.