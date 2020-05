Coronavirus, Speranza: il servizio sanitario è la nostra pietra più preziosa

Il Servizio sanitario nazionale è "la pietra più preziosa che abbiamo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: "Tante cose contano, ma avere un servizio sanitario di qualità quella che conta di più. Poter vivere in un Paese in cui se stai male non conta quanti soldi hai, di chi sei figlio, o in che territorio vivi, ma hai diritto a essere curato, penso sia il valore più straordinario che tutti dobbiamo difendere".