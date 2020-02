Coronavirus, Spadafora: niente stop allo sport in altre regioni

"Monitoriamo passo dopo passo e in questo momento non ci sono le condizioni e i motivi per estendere i provvedimenti restrittivi ad altre regioni, nel modo più assoluto". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sulle misure restrittive per il coronavirus già prese in sei regioni. Spadafora ha poi aggiunto che "il decreto ministeriale che abbiamo proposto lunedì prevede che si possano disputare le gare a porte chiuse" nelle zone colpite.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui