Coronavirus, Salvini: "Zingaretti pensi alle mascherine fantasma" 

"Zingaretti farebbe bene a non fare battute sulle mascherine. Ci sono scellerati che usano soldi pubblici per comprare mascherine fantasma e infatti sono in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, replicando alle parole del segretario Pd sugli "scellerati" che invitano a non usare le mascherine.