Coronavirus, Salvini: siamo opposizione che costruisce, governo ci ascolti

Il centrodestra ha presentato le sue proposte per fronteggiare l'emergenza coronavirus in una conferenza stampa a Roma con Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Antonio Tajani. "Facciamo opposizione che costruisce, non solo che denuncia: speriamo che ci si ascolti dall'altra parte del tavolo. Chiederemo un incontro al governo", ha detto il leader della Lega. Meloni ha quindi invitato l'esecutivo a parlare "con una voce sola".

Salvini: voto in aula? Dipende da quanto coinvolti "Ci comporteremo in aula conseguentemente a quanto verremo coinvolti su decisioni importanti per il Paese. Finora quello che sappiamo lo leggiamo dai giornali. Leggiamo di questi 7 miliardi, tutte le categorie ci dicono che bastano per una settimana. Se quello è un punto di partenza bene, se ci si dice questo è il pacchetto tanti saluti e grazie non penso sia quello a cui pensava il presidente della Repubblica con il suo appello", ha spiegato Salvini nel corso di una conferenza stampa in Senato.

"Da Bruxelles silenzio assordante" "E' evidente il silenzio assordate che arriva da Bruxelles, se siamo una comunità si dimostri con i fatti. Se la commissione ha tempo di incontrare Greta incontri anche noi. Se l'Europa c'è batta un colpo".

Meloni: "Ue finora non è esistita, ora vediamo" "Sette miliardi è meno di quanto spendiamo con il reddito di cittadinanza: ora serve l'Europa che faccia il suo lavoro. Finora non è esistita, ora vediamo se esiste o no", ha sottolineato Giorgia Meloni. "La europeissima Francia ha requisito tutti gli oggetti sanitari, lo stesso la Germania. Ora ci aspettiamo che entro oggi il governo ci dica se questo materiale rimane o meno nella nostra nazione, visto che siamo l'unico Paese che non se n'è occupato".

Tajani: "Conte ascolti appello Colle" "Il centrodestra è unito nel fare proposte concrete mettendo davanti a tutto gli interessi dell'Italia e degli italiani. Conte ascolti l'appello all'unita' lanciato da Mattarella: noi siamo disponibili a un tavolo politico ma anche tecnico. Noi siamo seri e credibili, speriamo che il governo sia altrettanto serio e credibile", ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, alla conferenza stampa di presentazione delle proposte del centrodestra a tutela delle famiglie e delle imprese colpite dal coronavirus.